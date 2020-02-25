Çağatay Ulusoy panik yaptı! Basın danışmanını evden çağırdı

Çağatay Ulusoy, Yeniköy’deki Fonduralı Restaurant’taydı. Çıkış kapısında habercilerin beklediğini öğrendi. Görüntü vermemek için dakikalarca çare aradı. Sonunda telefonla basın danışmanını çağırıp muhabirlerle konuşmasını istedi. Tam bu sırada restoranı, şoförlü aracıyla arka kapıdan terk etti. Flaşlar patlayınca Çağatay Ulusoy’un burnunu eliyle kapatması dikkat çekti.

'Karanlığın verdiği huzuru seviyorum'

Geçen günlerde verdiği röportajda en büyük tutkusunun dalış olduğunu söyleyen oyuncu, “Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum” demişti.



