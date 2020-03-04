Rol aldığı yapımlardaki performansıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, Takvim gazetesinin haberine göre; dünyaca ünlü bir dizi ile film platformundan teklif aldı. Çağatay Ulusoy'a bu projedeki partnerinin Serenay Sarıkaya olacağı söylendi. İddialara göre; 29 yaşındaki oyuncu, Sarıkaya’yla birlikte kamera karşısına geçmeyi kesin bir dille reddetti.

Kendisine zarar vereceğini düşündü

Konuşulanlara göre; Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara 'Hayır' yanıtı verdi. Bunun üzerine yapım şirketi yeni bir kadın oyuncu arayışına girdi.

Davetlere de katılmıyor

Böylece Sarıkaya, milyonluk projeye veda etmiş oldu. Bu arada Çağatay Ulusoy'un her ne kadar eski rol arkadaşını Instagram'da takip etse de Serenay Sarıkaya'nın olduğu davetlere kesinlikle katılmadığı da öğrenildi. 2013 - 2015 yılları arasında 'Med Cezir' dizisinde birlikte başrol oynayan ikili, o dönem de bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.



