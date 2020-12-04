Çağatay Ulusoy’a yepyeni bir dizi teklifi daha
Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin 3. sezonuyla birlikte final yapmasının ardından Çağatay Ulusoy, en son ekranda Menajerimi Ara isimli Star TV dizisinde konuk oyuncu olarak görünmüştü. Şimdiyse başka bir dijital platformla geri dönüyor...
04 Aralık 2020, Cuma 16:05 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Barbaros' dizisi ile anlaştığı haberleri çıksa da, Oruç Reis karakteri için TRT1 Engin Altan Düzyatan'da karar kıldı. Akabinde Ulusoy projeden ayrılmak durumunda kaldı. Ancak oyuncuya yeni ve güçlü bir teklif daha var!
Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın yeni gözdesi Çağatay Ulusoy…
BluTV’nin 'Yeşilçam' isimli yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Çağan Irmak’ın başında bulunduğu proje için de Çağatay Ulusoy’a başrol teklifi yapıldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu teklifi kabul edecek mi bilinmiyor ama hayranları, yeni bir dizide yer almasını çok istediklerini sosyal medyada yorumlarına yansıtıyor.
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