Efsane pehlivan 'Koca Yusuf'u canlandıracağı film için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, proje rafa kalkınca zayıflama telaşına düştü. Rolü için 20 kilo alan 29 yaşındaki oyuncu, çekeceği başka bir filmin hazırlıklarına başladı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski formuna kavuşmak için hummalı çalışma içine giren Çağatay Ulusoy, kendisini sevgilisi Duygu Sarışın'a emanet etti. Uzun süredir yoga ve pilates yapan oyuncu, Çağatay Ulusoy'u kendisinin de özel eğitim aldığı sağlıklı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Nadia Salur'a yönlendirdi.

Rus eğitmenle kısa sürede zayıflayacak

Oyuncu, Rus eğitmenin verdiği programıyla kısa sürede zayıflamayı hedefliyor. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat eden Çağatay Ulusoy; karbonhidrat, paketli gıdalar ve fast food'tan da uzak duruyor.