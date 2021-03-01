Magazin Çağatay Ulusoy’un Kağıttan Hayatlar filminden ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy’un Kağıttan Hayatlar filminden ilk fragman geldi

Magazin

Çağatay Ulusoy’un Kağıttan Hayatlar filminden ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği Kağıttan Hayatlar filminin ilk fragmanı yayınlandı. Can Ulkay yönetmenliğindeki film 12 Mart tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

01 Mart 2021, Pazartesi 16:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filminden beklenen fragman yayınlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait.

KAĞITTAN HAYATLAR HAKKINDA

İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.


İlgili Haberler
Çağatay Ulusoy'dan 6 milyon TL'lik yatırım!Çağatay Ulusoy zam yaptı: Kaşesi 250 bin TL!Çağatay Ulusoy’a yepyeni bir dizi teklifi dahaÇağatay Ulusoy, Amerika'daki işini büyüttü!Çağatay Ulusoy’un filminin çekimleri bittiDuygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy'dan fotoğraflı yanıtÇağatay Ulusoy kilo aldı, saçlarını da uzattıÇağatay Ulusoy, Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak


Yazarlarımızdan
Suna Akyıldız
Diva kendini savundu
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
1 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Yeni bir aşktasın ama başkasındasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yolu açık olsun
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şevval Şahin yılın 12 ayı bikiniyle...