Çağatay Ulusoy'un kilosunun sırrı ortaya çıktı
Geçen günlerde Çağatay Ulusoy'un bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Fotoğrafta Çağatay Ulusoy'un epey bir kilo almış olması dikkat çekiyor. O kiloların sırrı ortaya çıktı, işte detaylar...
Çağatay Ulusoy’un, Kırklareli’ye yaptığı seyahat sırasında çekilen kilolu fotoğrafı günlerdir sosyal medyanın gündeminde. 100 kiloya çıktığı söylenen oyuncu için bir sürü yorum yapıldı.
Koca Yusuf'u canlandıracak
İşin aslı ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy ilk Türk pehlivan Koca Yusuf’un (1857-1898) hayatını konu alan filmde başrol oynayacak.
10 kilo daha alıp 110 kilo olacak
Rolü için 10 kilo daha alacak olan Ulusoy 110’a çıkacak. Koca Yusuf ile Çağatay Ulusoy’un boylarının 1.88 olması da ilginç bir tesadüf.
Müge Dağıstanlı/ POSTA
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