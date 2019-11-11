Film çekimleri için Kırklareli’ne giden Çağatay Ulusoy'un hayli kilo aldığını görenler “Rolün için mi kilo aldın?” diye sordu.

"Adını Feriha Koydum" adlı diziyle adını duyuran ve yakışıklılığıyla genç kızların beğenisini kazanan ünlü oyuncunun yeni film hazırlıkları devam ediyor.

Yeni filminin hem yönetmenliğini yapacak hem de baş rolünde oynayacak olan Çağatay Ulusoy'un bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de saçlarını kazıtmıştı

Ünlü oyuncu yaz aylarında saçlarını kazıtmış ve fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve Demet Akalın ile klip çeken rapçi Ben Fero'ya benzetilmişti.

Çağatay Ulusoy, daha önce de 'Çukur' dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.





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