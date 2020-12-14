Çağdaş Atan soru sormayan muhabirlere sinirlendi

Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan basın toplantısında gergin anlar yaşadı. Zorlu Beşiktaş maçı sonrası galibiyeti nasıl aldıklarını anlatan Çağdaş Atan, konuşması bittikten sonra muhabirlerden soru gelmemesine bozuldu. "Soru yok mu arkadaşlar?" diyerek ayağa kalkan Atan, başını iki yana sallayarak memnuniyetsiz bir şekilde salondan çıktı.

Çağdaş Atan'ın bu tepkisi ise gündeme oturdu. Ancak maçları izleme yetkisi bulunan birçok tanınmış muhabir ve gazeteci, virüs önlemleri nedeniyle maç sonu basın toplantılarına alınmıyor. Basın toplantısına sadece belirli ajansların muhabirleri girebiliyor.

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