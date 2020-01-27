Bir döneme "Çallı Kuşağı" olarak adını veren '1914 Kuşağı’ temsilcilerinden İbrahim Çallı (1882-1960)’nın Merey Koleksiyonu’nda yer alan Türk resim sanatı tarihine geçen eserleri, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ahmet Kara, Merey Ailesi ve İbrahim Çallı

Ahmet Kara (1889-1949) sanat hamisi olarak Türk Resim Sanatına iz bırakan isimlerden biri. Ahmet Kara’nın zaman içerisinde dostluk kurduğu sanatçıların başında '1914 Kuşağı’nın en önemli temsilcilerinden İbrahim Çallı geliyor. Ressam İbrahim Çallı, Ahmet Kara’nın ve eşi Makbule Kara’nın da portresini resmediyor. Bu dönemde ikilinin pekişen dostluğu Çallı’nın, Makbule Hanım'ın yanısıra kız kardeşlerinin de yüzeye taşımasına neden oluyor.

İbrahim Çallı’nın en önemli eserleri sergilenecek

20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapsamında, Ahmet Kara’nın torunu Ahmet Arif Merey’in katkılarıyla gerçekleşecek; ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı’nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın’ başlıklı seçkide yer alacak. Plajda Kardeşler ve Ada’da Kardeşler adlı figüratif çalışmalar, bu doğrultuda sanatçının betimlediği yapıtları oluşturuyor. Parkta Kara Ailesi isimli eser ise Ahmet Kara’nın ailesine mensup bireylerin günlük yaşamından sahneleri resmediyor.

Sanatçıya ait Balo ve Şapkalı Kadın adını taşıyan eserler Genç Cumhuriyet Döneminde, Batılı anlamda mesafe kat etmiş çağdaş kadınımızın sosyo-kültürel yaşamını gözler önüne seren boyamaları oluşturuyor.



