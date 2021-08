Çağımızın hastalığı: Eko anksiyete

Daha iyi bir toplum için çalış: Zarar gören insanların iyileşmesi için çözümün parçası ol, ister vakıflar aracılığıyla ister kendin harekete geçerek. Toplum için çalışmak umut duygusunu arttırır. Hayatındaki diğer stresleri azalt: Küçük dertlerin ucunu bırak. Bırak bu dönemde çocuklar daha az sebze yesin, bırak vücudunda birkaç kilo fazla olsun. Kendine küçük rahatlama alanları yarat.

Umut etmeye devam et: Sürekli karanlıkta kalmayacağız. Elbet güneş doğacak. Buna inan. Kendine her gün telkin et, karanlık hislere kapılma.

Çevreyle daha dost davranışlar belirle: Mesela alışverişe bez torba ile çık, gidebildiğin yerlere yürüyerek git, pilleri camları ayır, plastiği azalt. Ancak bunları yapamadığında kendini hırpalama ve sadece yarın daha iyisini yapacağına kendine söz ver.

Doğanın güzelliğini keşfet: Şehirlerde doğadan çok kopuk yaşıyoruz, tepelere çık, nehirleri ve gölleri ziyaret et, doğanın güzellikleri iyice kalbine sızsın. Böylece onu koruma isteğin artar.