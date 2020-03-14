Çağımızın salgını hem sağlığımızın hem ailemizin düşmanı “Koronavirüs”

Dünya üzerinde ilk kez 1960’lı yıllarda görülen Covid-19 Koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan bölgesinde tekrardan ortaya çıkan bu virüs tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkemizde de küresel sorun haline gelmiştir. Virüsün yayılma hızı ve ölüme sebebiyet veren sonuçları da tüm insanların yaşamını derinden etkilemeye devam etmekte ve her geçen gün yeni vakalar bildirilmektedir. Ölümlerin bu denli artması nedeniyle insanların günlük hayatlarında mecburi değişikliklere gidilmiştir. Zira bu virüs sadece sağlığımızı tehdit etmekle kalmayıp hayatımızın her alanına sirayet etmiştir. Okullar tatil edilmiş ve insanların 2 ay boyunca sokağa çıkması yasaklanmıştır. Çin’de insanların özellikle evli çiftlerin iş yaşamlarını dahi evden yürütmeleri sonucunda da çiftler arasında belli başlı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Hatta bu sorunların üstesinden gelemeyenler işi boşanmaya kadar götürmüşlerdir. Yapılan araştırmalar ışığında Çin'den tüm dünyaya yayılan bu virüsün boşanmalara dahi sebebiyet verdiği ve bu nedenle boşanma başvurularında virüs öncesi belirlenen verilere göre yüzde 300 artış olduğu saptanmıştır.

Peki bu virüsle beraber gelen yasağın boşanma kararlarına etkisi ne oldu?

-Evli çiftler, eşleriyle uykuda geçirilen süreyle birlikte günde ortalama 12 saat vakit geçirirken, virüsten sonra beraber geçirilen süre 24 saati buldu. Bu sürede de çoğu zaman geçmişte yaşanan sorunların üstü kapatılmışken tekrar gündeme getirilerek çiftler arasında anlaşmazlıkların ortaya çıktığı görülmüştür.

- Çiftler iş ortamında işiyle ve iş arkadaşlarıyla ev hayatı dışında günde ortalama dokuz saatini geçirmekte iken, şu günlerde sokağa çıkma yasağı ya da iş yeri uygulaması nedeniyle bu durumda ortadan kalkmıştır.

- İş ve sosyal hayatından zaruri olarak ayrı kalan çiftler birbirleriyle ev hayatında daha çok yan yana vakit geçirerek günlük rutinlerinin dışına çıkarak kendilerini daha çok stres ve baskı altında hissetmeye başlamışlardır.

- Çiftlerin normal şartlarda var olan hayat düzenlerinin zorunlu olarak değişmesiyle kişilerde agresif ve saldırgan tutumların arttığı gözlemlenmiştir.

- İnsanların sabahları işe gitmesi, iş sonrası dışarıda arkadaşlarıyla sevdikleriyle sosyalleşmesi bir nevi evli çiftlerin molaları niteliğindeydi. Bu sosyalleşmenin de halihazır durumda yapılamamasıyla çiftler birbirleriyle daha çok baş başa vakit geçirme imkanına sahip olsalar bile, bu durum kendi aralarında dile getiremedikleri problemlerin ortaya çıkıp çatışmaların başlamasına sebep olmuştur.

- Çiftlerin birbirleriyle kurdukları yüz yüze sözel iletişim genelde akşam yemeğiyle sınırlı iken, mevcut durumda bu sürenin uzamasıyla birlikte dile getirilemeyenler de dile getirilir oldu. Bunun sonucunda da insanlar arasında şiddetli geçimsizliklerde artış meydana geldi.

- Evde vakit geçiren çiftlerin en büyük sorunlarından biri de sosyal medyada gereğinden fazlaca vakit geçirilmesidir. Normal şartlarda sosyal medyada geçirilen süre günlük ortalama bir buçuk saat iken, mevcut durumda evde vakit geçiren çiftler için bu süre günlük ortalama üç dört saati bulabilmektedir. Elinde sürekli telefon ya da bilgisayarla vakit geçiren ve etrafıyla bağını koparan kişinin bu davranışı çiftler arasındaki ilişkiye de zarar vermektedir. Sosyal medya bu yönüyle aile içi paylaşımları azal­tıp insanların birbirine karşı yabancılaşmasına ve birbirlerinden kopmasına yol açmakta hatta ve hatta bir ilişkinin olmazsa olmazı olan güven duygusunu da sarsmaktadır. Bunun sonucunda da çiftler evliliklerini bitirme noktasına kadar gelebilmektedirler.

Uzmanların açıklamaları ve 2020 şubat ayında yapılan araştırmalara göre korona virüsünün neden olduğu sokağa çıkma yasağıyla boşanma taleplerinde yüzde 300 artış meydana gelmiştir. Bunun en büyük sebebi de çiftlerin sürekli baş başa kalmaları ve normal şartlarda görmezden geldikleri hususları bu dönemde tolere edemedikleridir. Bunun sonucunda da boşanmaya yönelmeleri kaçınılmaz son olmuştur. Ancak çiftlerin evliliklerindeki sıkıntılarını çözmek için karşılıklı oturup sakin şekilde doğru iletişim kurarak ortada var olan bir sorunun bir an önce üstüne gidip çözüm arayışı içerisinde olmaları ve son çare olarak boşanmaya başvurmaları gerekirken hızlı ve ani bir kararla evlilik birliğini bitirmeye yönelik eylemde bulunmaları çiftlerin seçmiş olduğu en kolay yoldur.

Ülkemizde olabilecek herhangi bir karantina durumunda yapılabilecekler:

Çin ve İtalya’daki karantina uygulamalarından sonra ülkemizde de önümüzdeki günlerde bu uygulamanın yapılabileceği öngörülebilir niteliktedir. Ülkemizde olabilecek karantina ve bunun sonucunda da çiftlerin evlerinde kalarak baş başa vakit geçirmeleri kaçınılmazdır. Ancak baş başa vakit geçirmenin sonucunda evlilik birliğini sonlandırma olan boşanma talepleriyle karşılaşmamak adına çiftlerin bu durumu ilişkilerinde avantaja çevirebilmeleri de mümkündür. Zamanın ilerlemesi ve çağın değişimi ile son yıllarda aktif olarak kullanılan sosyal medya ve iş yaşamındaki yoğunluk gibi sebeplerle çiftler yeteri kadar birbirleriyle vakit geçirememektedirler. Olası bir karantina halinde çiftler birbiriyle kaliteli vakit geçirebilir, yapamadıkları ya da söyleyemediklerini yerine getirmek için adımlar atabilirler. Böylelikle beraber el ele kurmuş oldukları düzenlerini hem iyi hem de kötü günde daha güzel, daha keyifli, daha sürdürülebilir hale getirebilirler.

Avukat Elif Nur Aydın

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