Çağın trendi gülüş estetiği

Gülüş estetiği yaparken nelere dikkat edilir?

"Gülüş estetiği kişiye özel yapılır" diyen Diş Hekimi Hatice Turan, “ Hastaların güldüğünde, konuştuğunda dişlerinin ne kadar göründüğüne, diş dizilerinde çapraşıklıkların varlığına, aralıklı olup olmadığına bakılır. Yine gülümseme esnasında diş etlerinin ne kadar görüldüğüne, dudak desteklerinin nasıl olduğuna dikkat edilir. Yüz şekli, ten rengi, göz akı, hatta hastanın fiziksel görünümü ve sosyal hayattaki pozisyonuna göre tasarımlar yapılır.” dedi.

Hastaların fonksiyonel tedavilerini tamamladıktan sonra, estetik beklentilerini planlayarak bu tedavilerin uygulandığından söz eden Diş Hekimi Hatice Turan şunları belirtti, “Dişlerin çürükleri, kırıkları, ağız içi dokuların enfeksiyon durumları tedavi edilir. Sonrasında estetik gülüş uygulaması planlanır.

Planlama yapılırken hasta hekim kooperasyonu çok önemlidir. Hekimin bilgi becerisi dahilinde analizler yapılır. Ağız içi fotoğrafları alınır. Ağız içinden alınan ölçüler laboratuvara gönderilir ve laboratuvar ortamında (zirkonyum, porselen gibi materyallerle) dişler hazırlanır. Provalar yapılır, hastaya uygunluğu, görünümü, renk uyumları, dişlerin formları konusunda mutabık olunduğunda tedavileri tamamlanır.

Kullanışında kendi dişlerimize nasıl bakıyor, düzenli fırçalıyor, diş ipleri ile temizliyorsak aynı prosedür geçerlidir. Yılda bir diş hekimi kontrolleri de yapıldığında kendi dişlerimize biçtiğimiz ömür kadar kullanımı vardır. Sağlıklı dişlerle gülümsemek en güzel makyajdır.”

İlandır.





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