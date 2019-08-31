Çağın yeni hastalığı: Tekno stres

İngiliz uzmanlar sosyal medyayı sık kullanmanın ‘tekno-stres’e yol açtığını açıkladı

31 Ağustos 2019, Cumartesi 22:36
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Çağın yeni hastalığı: Tekno stres

Uzmanlar uyarıyor, sosyal medyayı sık kullanmak ‘tekno-stres’e neden oluyor.

Tekno-stres yaşayanlar şu özellikleri taşıyor: 

Hayatını sosyal medyanın işgalinde hissetmek. 

Sosyal faaliyetlerin ihtiyaç dışında artması. 

Sosyal hayata dair bilgi istilasına uğramak. 

Arkadaşlara uyum sağlamak için sosyal medyayı kullanım şeklini değiştirmek. 

Dijital platformun değişimleri ne kadar sık olursa olsun uyum sağlamaya çalışmak.




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