Çağkan Çulha, Kuruluş Osman dizisine veda etti
Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır karakterini canlandıran Çağkan Çulha projeye veda etti.
01 Ağustos 2020, Cumartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Çağkan Çulha, ayrılığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam..."
Çağkan Çuğkan'ın paylaşımın altına Kuruluş Osman oyuncularından Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.
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