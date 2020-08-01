Çağkan Çulha, Kuruluş Osman dizisine veda etti

Çağkan Çulha, ayrılığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam..."

Çağkan Çuğkan'ın paylaşımın altına Kuruluş Osman oyuncularından Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.