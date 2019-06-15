Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya’nın Barselona şehrinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Çağla’nın Avustralyalı Jaimee Fourlis’i 6-0’lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktığı belirtildi. Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde yarın 1 numaralı seribaşı ABD’li Alexandra Kiick şampiyonluk mücadelesi verecek.

AA