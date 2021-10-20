Magazin Çağla Şıkel alışveriş tarzıyla dikkat çekti

Çağla Şıkel alışveriş tarzıyla dikkat çekti

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Çağla Şıkel alışveriş tarzıyla dikkat çekti

Manken ve sunucu Çağla Şıkel önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Ayak üstü basın mensuplarıyla sohbet eden Çağla Şıkel çocuklarıyla alışveriş turuna çıktığını belirtti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yaklaşık 2 saat alışveriş merkezinde kalan Şikel kendisi ve oğulları için alışveriş yaptı. 42 yaşındaki ünlü mankenin fit görünümü ve spor stili tüm gözlerin üzerinde toplanmasına neden olurken, Şikel'in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Çağla Şikel, keyifli bir alışveriş turu sonrası muhabirlere kolay gelsin dedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

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