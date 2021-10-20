Çağla Şıkel alışveriş tarzıyla dikkat çekti

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yaklaşık 2 saat alışveriş merkezinde kalan Şikel kendisi ve oğulları için alışveriş yaptı. 42 yaşındaki ünlü mankenin fit görünümü ve spor stili tüm gözlerin üzerinde toplanmasına neden olurken, Şikel'in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Çağla Şikel, keyifli bir alışveriş turu sonrası muhabirlere kolay gelsin dedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.