Magazin Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!

Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!

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Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!

Yıllardır fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sunucu ve manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

25 Ağustos 2020, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel, formunu korumak için spordan vazgeçmiyor. 41 yaşındaki güzel, spor yaptığı anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Birçok ünlü daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor. Çağla Şıkel, bu isimlerden biri olduğu iddialarına bakın ne yanıt verdi!

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan iki çocuk annesi manken, Instagram'da "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.


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