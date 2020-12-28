Çağla Şıkel corona virüs aşısı oldu
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Çin menşeli CoronaVac aşısını oldu. Şıkel, "Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu.
28 Aralık 2020, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Covid 19 aşısı oldu. Şıkel, "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu.
https://www.instagram.com/p/CJVvd3HBT2-/
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN