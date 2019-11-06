Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çağla Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.

Tv100 Magazin Servisi'nin haberine göre, özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

Özel bir hastanede yatıyor

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi.

'Ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor'

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.





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