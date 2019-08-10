Çağla Şıkel isyan etti: Ayrana 40 lira verdim
Çağla Şıkel Bodrum tatiline iş görüşmesi için bir günlük mola verip İstanbul’a geldi
Bodrum’un pahalılığından dert yanan Çağla Şıkel, “Adını vermek istemediğim bir kafede bir bardak ayrana 40 TL ödedim.
Soğuktu ama içimi yaktı! Nedenini sordum; garson ‘Arap turistler içki içmediği için alkolsüz ürünler zamlandı’ dedi. Şok oldum” diye konuştu.
'SİZ BU PARALARI VERİR MİYDİNİZ?'
Çağla Şıkel, “Malum; Jennifer Lopez, Antalya’da konser verdi. Ayakta izlemenin bedeli 7 bin liraydı. Localar ise 50 bin Euro’ya satıldı. Siz bu paraları verir miydiniz?” sorusunu “Hayatta vermezdim. O ne öyle?” diye yanıtladı.