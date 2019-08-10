Çağla Şıkel isyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Bodrum’un pahalılığından dert yanan Çağla Şıkel, “Adını vermek istemediğim bir kafede bir bardak ayrana 40 TL ödedim.

Soğuktu ama içimi yaktı! Nedenini sordum; garson ‘Arap turistler içki içmediği için alkolsüz ürünler zamlandı’ dedi. Şok oldum” diye konuştu.

'SİZ BU PARALARI VERİR MİYDİNİZ?'

Çağla Şıkel, “Malum; Jennifer Lopez, Antalya’da konser verdi. Ayakta izlemenin bedeli 7 bin liraydı. Localar ise 50 bin Euro’ya satıldı. Siz bu paraları verir miydiniz?” sorusunu “Hayatta vermezdim. O ne öyle?” diye yanıtladı.



