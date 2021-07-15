Magazin Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi taktı

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi taktı

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Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi taktı

Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığının ardından ünlü oyuncunun adı manken Çağla Şıkel ile anılmış ancak ünlü manken bu iddiaları yalanlamıştı. Şıkel'in son paylaşımı, bu iddiaları yeniden güçlendirdi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 14:19 Son Güncelleme:
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Hadise'den ayrıldıktan sonra adı manken Çağla Şıkel ile anılmaya başlanan Kaan Yıldırım, konularla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti. İki çocuk annesi, 42 yaşındaki manken, hakkındaki aşk dedikodularının ardından "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

'DENGE ÖNEMLİ'

Çağla Şıkel'in, kalp emojisi de eklediği Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, Kaan Yıldırım'ın ürettiği bir maskeyi takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü manken, paylaşımına not olarak ise "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu. Denge önemli" mesajını ekledi.

Şarkıcı Hadise de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sıklıkla bu maskelerden takıyor ve sevgilisinin markasını destekleyerek reklam katkısında bulunuyordu. 2008-2015 yılları arasında 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

'HADİSE İLE DOSTÇA AYRILDIK'

Kaan Yıldırım, Hadise ile biten ilişkisi sonrası, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler" açıklamasını yapmıştı.

34 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Ezgi Eyüboğlu'yla (33) evlenmiş, 2019'da sessiz sedasız boşanmıştı.


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