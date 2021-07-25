Çağla Şıkel oğlunu öpmeye doyamadı
Her yaz Bodrum'a giden ancak pahalılığa isyan edip bu yaz tatilini Çeşme'de geçiren Çağla Şıkel, oğlu Uzay ve teyzesiyle güneşin tadını çıkarıyor. Deniz BOY / POSTA
25 Temmuz 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel, her yaz gittiği Bodrum’un pahalılığından şikayet edip, rotasını Çeşme’ye çevirmişti. Sezon başında ev kiralayan Çağla, önceki gün Before Sunset’teydi. Küçük oğlu Uzay ve teyzesi de yanındaydı. Birlikte denize girdiler. Kimi zaman durgunlaşan Şıkel, bir ara oturup denizi izledi.
BRONZLAŞMAK İSTEMEDİ
Çağla, 9 yaşındaki Uzay’ın ısrarıyla denize girdi. Oğluna sık sık sarıldı, öpüp kokladı. Yaklaşık bir saat denizde kaldılar. Bronzlaşmamak için uzun kollu mayo giyen Şıkel, yüzmek yerine oğlunu izlemeyi tercih etti. Manken, denizde bulduğu poşeti de alarak çöpe atmayı ihmal etmedi.