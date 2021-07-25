Çağla Şıkel oğlunu öpmeye doyamadı

Çağla Şıkel, her yaz gittiği Bodrum’un pahalılığından şikayet edip, rotasını Çeşme’ye çevirmişti. Sezon başında ev kiralayan Çağla, önceki gün Before Sunset’teydi. Küçük oğlu Uzay ve teyzesi de yanındaydı. Birlikte denize girdiler. Kimi zaman durgunlaşan Şıkel, bir ara oturup denizi izledi.

BRONZLAŞMAK İSTEMEDİ

Çağla, 9 yaşındaki Uzay’ın ısrarıyla denize girdi. Oğluna sık sık sarıldı, öpüp kokladı. Yaklaşık bir saat denizde kaldılar. Bronzlaşmamak için uzun kollu mayo giyen Şıkel, yüzmek yerine oğlunu izlemeyi tercih etti. Manken, denizde bulduğu poşeti de alarak çöpe atmayı ihmal etmedi.