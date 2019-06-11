Çağla Şıkel ve Emre Altuğ yan yana

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile oğulları Kuzey ve Uzay ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Şıkel, 'Kuzey'imizin mezuniyet kutlamaları için hazır ve nazırız.' notunu düştü.

'MEDENİ AİLE'

Çağla Şıkel'in fotoğrafına birçok takipçisi 'İşte medeni aile' yorumunu yaptı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015 yılında boşanma kararı almıştı. Ancak Şıkel ve Altuğ, çocukları için sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.