Magazin Çağla Şıkel villayı satmaktan neden vazgeçti?

Çağla Şıkel villayı satmaktan neden vazgeçti?

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Çağla Şıkel villayı satmaktan neden vazgeçti?

800 metrekarelik, 9 odalı villasını 11 milyon TL’ye satışa çıkar Çağla Şıkel evini satmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı. Müge Dağıstanlı / POSTA

21 Haziran 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Manken-sunucu Çağla Şıkel geçen ay 800 metrekarelik, 9 odalı villasını 11 milyon TL’ye satışa çıkarmıştı. Pazarlığa kapalı olan Çağla Şıkel evini satmaktan vazgeçti. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu satış, eski eşim Emre ile ortak kararımızdı. Çocuklar için bahçeli, havuzlu bir yer almayı düşündük. Son anda vazgeçtik. Çünkü Kuzey ile Uzay buradan ayrılmak istemedi.

"Çok abartılı bir rakam"

Çağla Şıkel “Nasıl bir ekonomi anlayışınız var? Örneğin Bodrum’daki şezlonglara günlük 1000 TL verir misiniz?” sorusunu da şöyle cevapladı: “Hayır, asla! Çok abartılı bir rakam. Hatırlarsanız geçen yıl Türkbükü’nde bir ayrana 40 TL verdiğimde bile isyan etmiştim. Çalışan bir kadınım. Para kolay kazanılmıyor. Zaten Bodrum’da yazlığımız var. Yemeğimizi de evimizde yiyoruz.

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