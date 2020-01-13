İddialara göre; Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Şıkel, aşk orucunu bozdu ve Aydın Gürhan'la yeni bir aşka yelken açtı.

İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir ilişkisi olduğu söylentiler arasındaydı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü manken, iddiaları reddetti.

'İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim'

Çağla Şıkel, aşk iddiaları için "İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim. Bu esnada bana sormadan haber yapan ya da nazikçe sorup haber yapmayan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.





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