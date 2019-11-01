Sunucu, manken ve oyuncu Çağla Şıkel Intagramdan annesinin fotoğrafını paylaştı.

Annesinin doğum gününü kutlayan Şıkel, annesi için duygu yüklü bir yazı paylaştı.

"Sen hep diyorsun ya 'ben sizin için yaşıyorum' diye.

Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için yaşıyoruz. Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz, annemiz iyi ki varsın.

Doğum günün kutlu olsun. Seni çoookkk seviyorum."





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