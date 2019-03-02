Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Uzay'ın bugün doğum günü. Şıkel sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un küçük oğulları Uzay 7 yaşına girdi.
Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay’ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı vidoe ile kutladı.
Şıkel, videoya duygusal bir de not düştü:
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit neşe dolu
Mutlu günler vaad ediyor
Sana yıllar ömür boyu
Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son... Seni çok seviyoruz Uzay'ım iyi ki iyi ki binlerce kez iyi ki doğdun.