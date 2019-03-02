Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Uzay'ın bugün doğum günü. Şıkel sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı

02 Mart 2019, Cumartesi 20:39
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Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un küçük oğulları Uzay 7 yaşına girdi. 

Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay’ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı vidoe ile kutladı.

Şıkel, videoya duygusal bir de not düştü:

Bugün sen çok gençsin yavrum

Hayat ümit neşe dolu

Mutlu günler vaad ediyor

Sana yıllar ömür boyu

Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni

Doğarken ağladı insan

Bu son olsun bu son... Seni çok seviyoruz Uzay'ım iyi ki iyi ki binlerce kez iyi ki doğdun. 

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