Çağla Şıkel, dün ortaya atılan bir iddia sonrasında kendisine yöneltilen yorumların ardından suskunluğunu bozdu. İddiaya göre, “Manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. Bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı... İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı.”

İsim verilmeden yayınlanan bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları bu ünlü çiftin Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.

Seren Serengil, "Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem’le aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar" dedi.

ÇAĞLA'DAN CEVAP!

Şoke eden iddiaların ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şıkel şu ifadelere yer verdi:

"Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır. Eğer düşüncelerinizde en sık odaklandığınız şey endişe, kaygı, öfke ve yalan temelliyse başınıza uzun vadeli iş acıyorsunuz demektir. Size huzur veren düşünceleri bir bekçinin hazineyi koruduğu gibi koruyun"







