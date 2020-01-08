Modelliği bırakmasına rağmen zaman zaman podyumlarda boy gösteren Çağla Şıkel, YouTube kanalı üzerinden kendisini takip edenlere sağlık, güzellik ve hayat üzerine bilgiler veriyor. Son videosunda da takipçilerinin dertlerini dinleyen Şıkel, bir soruya verdiği yanıtla eğlenceli anlara sebep oldu.

Soruları esprili bir dille yanıtlayan Şıkel, bir takipçisinden gelen, “Bir erkek sevgilisi varken neden tanımadığı kızlarla takipleşir?” sorusuna yanıt verirken bir an kendisini tutamadı ve adeta bir kamu spotu verdi.

İşte Çağla’nın ilişkisi olan erkeklere seslendiği o anlar…







