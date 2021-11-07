Magazin Çağla Şıkel'in eğlenceli gecesi

Çağla Şıkel'in eğlenceli gecesi

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Çağla Şıkel'in eğlenceli gecesi

Çağla Şıkel, önceki akşam Wu Bomonti’nin çıkışında mekanın ortaklarından Serdar Ormancı ile görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

07 Kasım 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel 2015’te Emre Altuğ’dan boşandığından beri ciddi bir ilişki yaşamadı. Geçen yaz adı Kaan Yıldırım ile anılsa da taraflar bu aşkı yalanlamıştı. Şıkel önceki akşam Wu Bomonti’nin çıkışında mekanın ortaklarından Serdar Ormancı ile görüntülendi. Çiftin içeride oldukça samimi olduğu ve gece boyunca dans ettikleri iddia edildi.

OTOPARKA KAÇTI

Gecenin sonunda Serdar Ormancı, Şıkel’i arabasına bırakmak üzere elinden tutarak dışarı çıkardı. İkili birlikte kahkaha atarak sohbet ederken Şıkel, muhabirleri fark edince kısa süreli bir panik yaşandı. Çağla, otoparka koşarak kız arkadaşlarıyla aracına bindi. Serdar Ormancı ise başka bir araçla grubun arkasından gitti.

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