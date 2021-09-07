Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çağlar Çorumlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Çağlar Çorumlu, oynadığı banka reklamı nedeniyle bir anda ülkenin gündemine oturdu. Sanatçı canlandırdığı Zeki Müren rolü ile farklı tepkiler alırken, Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çağlar Çorumlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? aramaları da yoğunlaştı…
07 Eylül 2021, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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Çağlar Çorumlu hem sinema hem dizi hem de tiyatro dünyasının başarılı isimleri arasında yer alıyor. Üniversite döneminde girdiği tiyatro kulübünde yeteneğini keşfeden sevilen oyuncu, bir yıllık eğitimin ardından televizyon ve tiyatro dünyasına adımını atmıştı. İşte, Çağlar Çorumlu’nun hayatı ile oynadığı dizi ve filmler…
ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?
Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977 tarihinde Amasya, Merzifon’da doğdu. Hem annesi ve hem de babası öğretmen olan oyuncu 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu.
Lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden alan Çağlar Çorumlu 2000 yılında mezun oldu.
Oyunculuk yeteneğini üniversite okurken, katıldığı tiyatro kulübünde Çağlar Çorumlu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile üniversiteden sonra tiyatro dünyasına girmek için İstanbul'a yerleşti.
Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi alan Çağlar Çorumlu 2001 mezun olmasının ardından hemen tiyatro ve televizyon sektöründe kendine yer buldu.
Profesyonel olarak ilk Kabare Taksim'de sahne alan Çağlar Çorumlu sonrasında ise Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. Çorumlu, "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti.
2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katlan sevilen oyuncu 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti.
2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kuran Çağlar Çorumlu, 2013 yılında Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.
Çağlar Çorumlu tiyatrolarda sahneye çıkmasının yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok sinema filminde ve dizide rol aldı. Aynı zamanda reklam ve animasyon dublaj çalışması da yapmaya devam ediyor. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, pek çok kesim tarafından övgüye layık görüldü.
Çağlar Çorumlu Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
ÇAĞLAR ÇORUMLU HANGİ DİZİ VE FİLEMLERDE OYNADI?
- Ayak İşleri : Vedat - 2021
- Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021
- Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020
- Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)
- Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018
- Arif V 216 : Zeki Müren - 2018
- Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017
- Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017
- Kor : Aslan - 2016
- Bulantı : Beşir - 2015
- Yok Artık! : Semih - 2015[1]
- Pek Yakında : Zeki - 2014
- Daire : Necip - 2014
- Aldırma Gönül : Levent - 2013
- Cesur Hemşire : Babür - 2013
- Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020
- İbret-i Ailem : Kenan - 2012
- Koyu Kırmızı : Galip - 2012
- Prensesin Uykusu : Aziz - 2010
- Rina : Umut - 2009
- Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009
- Haneler : Çağlar - 2009
- Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008
- Üvey Aile : Feyyaz - 2008
- Derman : Güven - 2008
- Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009) 169. Bölüm
- Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006
- Kader : Kamil - 2006
- Hayat Türküsü : Sezgin - 2006
- Ah Polis Olsam : 2006
- Yanılgılar : Mehmet - 2006
- Ters Köşe : Sinan - 2005
- Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005
- Yedi Numara : Yusuf - 2000
- Ruhsar : Baha - 2000
ÇAĞLAR ÇORUMLUNUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2019
- Big Shoot : Koffi Kwahulé - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2014
- Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
- Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
- Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
- Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
- İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
- Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008
- Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007
- Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006
- Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002
- Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001
- Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu - 2001
- Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000