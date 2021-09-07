Çağlar Çorumlu hem sinema hem dizi hem de tiyatro dünyasının başarılı isimleri arasında yer alıyor. Üniversite döneminde girdiği tiyatro kulübünde yeteneğini keşfeden sevilen oyuncu, bir yıllık eğitimin ardından televizyon ve tiyatro dünyasına adımını atmıştı. İşte, Çağlar Çorumlu’nun hayatı ile oynadığı dizi ve filmler…

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977 tarihinde Amasya, Merzifon’da doğdu. Hem annesi ve hem de babası öğretmen olan oyuncu 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu.

Lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden alan Çağlar Çorumlu 2000 yılında mezun oldu.

Oyunculuk yeteneğini üniversite okurken, katıldığı tiyatro kulübünde Çağlar Çorumlu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile üniversiteden sonra tiyatro dünyasına girmek için İstanbul'a yerleşti.

Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi alan Çağlar Çorumlu 2001 mezun olmasının ardından hemen tiyatro ve televizyon sektöründe kendine yer buldu.

Profesyonel olarak ilk Kabare Taksim'de sahne alan Çağlar Çorumlu sonrasında ise Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. Çorumlu, "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti.

2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katlan sevilen oyuncu 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti.

2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kuran Çağlar Çorumlu, 2013 yılında Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.

Çağlar Çorumlu tiyatrolarda sahneye çıkmasının yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok sinema filminde ve dizide rol aldı. Aynı zamanda reklam ve animasyon dublaj çalışması da yapmaya devam ediyor. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, pek çok kesim tarafından övgüye layık görüldü.

Çağlar Çorumlu Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

ÇAĞLAR ÇORUMLU HANGİ DİZİ VE FİLEMLERDE OYNADI?

Ayak İşleri : Vedat - 2021

Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021

Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020

Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)

Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018

Arif V 216 : Zeki Müren - 2018

Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017

Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017

Kor : Aslan - 2016

Bulantı : Beşir - 2015

Yok Artık! : Semih - 2015[1]

Pek Yakında : Zeki - 2014

Daire : Necip - 2014

Aldırma Gönül : Levent - 2013

Cesur Hemşire : Babür - 2013

Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020

İbret-i Ailem : Kenan - 2012

Koyu Kırmızı : Galip - 2012

Prensesin Uykusu : Aziz - 2010

Rina : Umut - 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Haneler : Çağlar - 2009

Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008

Üvey Aile : Feyyaz - 2008

Derman : Güven - 2008

Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009) 169. Bölüm

Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006

Kader : Kamil - 2006

Hayat Türküsü : Sezgin - 2006

Ah Polis Olsam : 2006

Yanılgılar : Mehmet - 2006

Ters Köşe : Sinan - 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005

Yedi Numara : Yusuf - 2000

Ruhsar : Baha - 2000

ÇAĞLAR ÇORUMLUNUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2019

Big Shoot : Koffi Kwahulé - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2014

Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008

Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007

Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006

Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002

Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001

Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu - 2001

Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000



