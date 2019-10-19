Çağlar Ertuğrul: Evlilik konusunu açmayın
Kanal D’deki ‘Afili Aşk’ın ‘Kerem’i Çağlar Ertuğrul, iki yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan ile önceki akşam Nişantaşı’ndaydı
Hakan Kırarslan/ POSTA
Oyuncu, “Ne zaman nikah masasına oturmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna gülerek; “Aman arkadaşlar, o konulara girmeyelim şimdi” yanıtını verdi.
Çağlar Ertuğrul daha önce POSTA'ya verdiği röportajda kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu:
- Kendimi ciddiye almıyorum.
- Biraz tembelim.
- Aşkı da acısını da yaşadım.
- Hollywood'da iş yapmak isterdim.
- Hep şüpheci ve mesafeliyimdir.
Çağlar Ertuğrul ile sevgilisi Kayla Manukyan
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