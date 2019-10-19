Çağlar Ertuğrul: Evlilik konusunu açmayın

Hakan Kırarslan/ POSTA

Oyuncu, “Ne zaman nikah masasına oturmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna gülerek; “Aman arkadaşlar, o konulara girmeyelim şimdi” yanıtını verdi.

Çağlar Ertuğrul daha önce POSTA'ya verdiği röportajda kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu:

Kendimi ciddiye almıyorum.

Biraz tembelim.

Aşkı da acısını da yaşadım.

Hollywood'da iş yapmak isterdim.

Hep şüpheci ve mesafeliyimdir.

Çağlar Ertuğrul ile sevgilisi Kayla Manukyan

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