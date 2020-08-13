Çağlar Ertuğrul ilk denemelerde başarılı olamadı

Çağlar Ertuğrul, Kanal D’de final yapan ‘Afili Aşk’taki ‘Kerem’ rolüyle ‘Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Oyuncu, tatil için ne Çeşme’ye ne de Bodrum’a gitti. Tercihini Urla’dan yana kullandı. Rüzgar sörfüne merak sardı ve ders aldı. Haliyle ilk denemelerinde başarı olamadı.

Sörfle stres atıyor

Çağlar Ertuğrul, “Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyordum. Ama virüs gözümü korkuttu. Yeni projeler için teklifler var. Ancak ailemle tatil yapmak, kendime vakit ayırmak istiyorum. Rüzgar sörfü de müthiş. Adrenalin, mutluluk, dikkat, refleks, kontrol hepsi bir arada. Üstelik hem stres atıyor, hem de tüm kasları çalıştırıyor” dedi.