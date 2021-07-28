Çağlar Ertuğrul ve sevgilisinin dikkat çeken uyumu
Çeşme'de tatil yapan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul ile sevgilisi Kayla Manukyan'ın şapkalarının uyumu dikkat çekti. Deniz BOY / POSTA
28 Temmuz 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Çeşme’de tatil yapan Çağlar Ertuğrul önceki gün Ayayorgi’deki Yuzu Beach’te görüntülendi. Sevgilisi Kayla Manukyan ile gün boyu güneşlendiler. Şezlonglarında sohbet eden çift şapkalarının uyumu ile dikkat çekti.
Aşıklar ayaklarını bile suya sokmadan plajdan ayrıldı.