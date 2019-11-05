Afili Aşk dizisinde çapkın Kerem Yiğiter karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul doğum gününü kutlayan hayranları için teşekkür mesajı yayımladı.

Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla ilgi odağı olan Çağlar Ertuğrul'un doğum gününü kutlamak için tabiri caizse hayranları sıraya girdi. Paylaştığı fotoğrafı bir teşekkür mesajıyla yayımlayan oyuncu Instagram'dan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pasta hayranlarından geldi

Çağlar Ertuğrul hayranlarının yaptırdığı pastayla fotoğrafını paylaşıp, "Doğum günümü kutlayan, hediyeler yollayan ve bu muazzam pastayı yaptıran herkese sonsuz teşekkürler! Mutlu ettiniz! Güzel destek mesajları yollayan herkese bin katı güzellikler diliyorum! Sağlıkla kalın!" ifadelerini kullandı





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