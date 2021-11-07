Çağlar Söyüncü, Leeds United maçında 90 dakika sahada kaldı
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Leicester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.
07 Kasım 2021, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Leeds United'ın 26. dakikada Raphinha ile bulduğu gole Leicester City, 28. dakikada Harvey Barsen ile cevap verdi.
Bu sonuçla, Leicester City, 15 puanla 12. sırada yer alırken Leeds United, 11 puanla 15. sırada bulunuyor.
İngiltere Premier Lig'de aynı saatte başlayan diğer iki maçta ise, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.
AA
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