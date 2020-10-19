Futbol Çağlar Söyüncü sahalardan 3 ay uzak kalacak

Çağlar Söyüncü sahalardan 3 ay uzak kalacak

Futbol

Çağlar Söyüncü sahalardan 3 ay uzak kalacak

Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 01:01 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma giyemedi.

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Konuyla ilgili karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalabileceğini açıkladı.


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