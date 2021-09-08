Futbol Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü

Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü

Futbol

Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 01:10 Son Güncelleme:
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Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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