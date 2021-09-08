Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA



