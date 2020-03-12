Futbol Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı

Futbol

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı

Dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını, İngiliz kulübü Leicester City'ye de sıçradı. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, 3 oyuncusuna corona virüs teşhisi konulduğu ve oyuncuların karantinaya alındığını açıkladı.

12 Mart 2020, Perşembe 20:07 Son Güncelleme:
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Mavi beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üç oyuncusunda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs saptandığı ve oyuncuların hemen karantinaya alındığı ifade edildi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers bugün yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastladıklarını söylemişti. Rodgers, koronavirüs şüphesi bulunan 3 oyuncunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade ederek, "Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol açısından bakıyor ama insan sağlığı her şeyden önemli” demişti.



İSTANBUL (DHA)

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