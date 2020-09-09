Türkiye Çağlayan Adliyesi önünde hareketli anlar

Çağlayan Adliyesi önünde hareketli anlar

Türkiye

Çağlayan Adliyesi önünde hareketli anlar

İstanbul'da Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti.

09 Eylül 2020, Çarşamba 17:14 Son Güncelleme:
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adliye önünde iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

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