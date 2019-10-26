Çağlayan Topaloğlu: Sevgili değil akrabayız

Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan ile İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Nişantaşı'nda sarmaş dolaş poz verdiler

26 Ekim 2019, Cumartesi 07:58 Son Güncelleme:
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Çağlayan Topaloğlu: Sevgili değil akrabayız

Ali KESER/ POSTA

Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan ile İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sarmaş dolaş yürüyorlardı. Gülerek poz verdiler.

'Aman yanlış anlamayın!'

Çağlayan Topaloğlu, “Aman yanlış anlamayın; biz anne tarafından akrabayız” diye konuştu.

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