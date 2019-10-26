Çağlayan Topaloğlu: Sevgili değil akrabayız

Ali KESER/ POSTA

Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan ile İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sarmaş dolaş yürüyorlardı. Gülerek poz verdiler.

'Aman yanlış anlamayın!'

Çağlayan Topaloğlu, “Aman yanlış anlamayın; biz anne tarafından akrabayız” diye konuştu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter ayrıldı!



