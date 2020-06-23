Cagliari nerede? Cagliari seyahat rehberi

Dünyanın en çok ziyaretçi çeken ülkelerinden biri olan, Güney Avrupa’da doğal ve tarihi güzellikleri, enfes mutfağı, büyüleyici kıyıları ve adalarıyla göz kamaştıran İtalya, her yıl milyonlarca seyahat tutkununu ağırlıyor. Akdeniz’in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya’nın da sınırları içerisinde bulunduğu ülkede, Sardinya Adası’nın güney şehirlerinden biri olan Cagliari de Sardinya Özerk Bölgesi’nin bir parçası konumunda bulunuyor.

Cagliari’de balık mükemmel bir seçim. Geleneksel Sardunya mutfağını ve gerçekten taze deniz ürünlerini yemek için ideal bir yer.

Minestrone

Bir çeşit sebze çorbası. Akdeniz sebzeleri ile yapılmakta.

Pasta

Makarnanın her çeşidini Roma’da bulmak mümkündür. Çok farklı malzemeler ile çok farklı makarnalar tadılabilir. Yumurtalı, yumurtasız, sebzeli, kepekli pek çok makarna çeşidi var. Bu makarnalar ile hazırlanan lezzetler de etli, sebzeli gibi farklı farklı.

Panna Cotta

Hafif, az şekerli, kremamsı tadı olan çok lezzetli bir tatlı. Üzerine meyveli veya çikolatalı sos dökülebilir.

Pizza

Roma için pizzanın anavatanı denilebilir. Restoranlarda onlarca çeşit pizza sipariş etmek mümkündür.

Carpaccio

Çok ince kesilmiş çiğ etten yapılır. Yanında sebze ile servis edilir. Üzerine, balzamik sirke, parmesan peyniri ve karabiber serpilir. Roma’da deniz ürünlerinden dana etine kadar pek çok çeşidini bulmak mümkündür.

Tiramisu

İtalyanların dünyaca ünlü hafif ve lezzetli tatlısı. İçinde kek, krema üzerinde kakao var.

Gnocchi

Yapımında irmik, patates, yumurta kullanılan bir çeşit hamur yemeği. Hamur yapıldıktan sonra suda haşlanır ve farklı şekillerde sunulur. Makarnaya benzemekte.

Mari Pintau Plajı

Akdeniz’in mavi sularında yer alan Sardinya’daki Cagliari tam bir tatil cenneti. Burada bulunan muhteşem kumsallarda deniz ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Cagliari’de Castello şehrin çevresini görmek için güzel bir yer. Castello semtinde Santa Maria'nın Romanesk Katedrali ve müzesi, Başpiskoposun Sarayı, Fil ve San Pancrazio Kuleleri ilginizi çekecek. Mükemmel Arkeoloji Müzesi, Sardunya'nın tarihini Neolitik Çağ’dan itibaren anlatmakta. Burada Ulusal Sanat Müzesi ve bir de Doğu Sanatı Müzesi gezebilirsiniz.

Limanın yanında bulunan Marina bölgesi, kafeler, mağazalar, belediye binası ve kiliselerin olduğu caddesiyle ünlüdür. Cagliari'nin Roma mirası, ikinci yüzyılda inşa edilen Roma amfitiyatrosunda bura görebileceğiniz bir diğer tarihî alan. Yaz aylarında amfi tiyatroda düzenlenen açık hava konserlerine de bilet alabilirsiniz.

Öte yandan İtalya'nın en iyi botanik bahçelerinden biri Cagliari'dir. Eğreltilerin yetiştirildiği mağaralar ile Kartacalı ve Roma kalıntılarını burada görmek mümkün.

Sardunya yaklaşık 1800 kilometrelik sahil şeridi boyunca son derece güzel, el değmemiş dalış ve şnorkelle dalış alanlarına sahip. Heyecan verici bir su aktivitesi isteyenler için ise sörf yapılabilen pek çok plaj bulunmakta. Cagliari'de Poetto Plajı sörfçülerin uğrak yeri.

Poetto Plajı

Cagliari’de gidebileceğiniz en güzel plajlardan biri. Burada denizin ve kumsalın keyfini yaşayabilirsiniz. Plaj şehir merkezine yaklaşık 6 km. mesafede yer alır.

Mari Pintau Plajı

Bu çarpıcı plaj Cagliari’ye arabayla 20 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Harika denizi ve manzarası ile güzel bir plaj.

Nora Arkeolojik Bölgesi

Nora Arkeoloji Bölgesi, Cagliari Körfezi'nin güneybatı kesiminde yer almaktadır. Burası Fenikelilerin ana yerleşim yerlerinden biri olarak da biliniyor. 1950'li yıllarda ortaya çıkarılan Nora Antik Kenti kısa bir süre sonra halka açıldı. Cagliari’de görülmesi gereken antik bir merkez.

Roma Amfitiyatrosu

Roma Amfitiyatrosu, MÖ 2. yy'da kireç taşına oyulmuş eşsiz eserlerden biri. Günümüzde bu değerli yapıda konserler düzenleniyor. Ayrıca denize nazır harika bir manzaraya sahip.

San Saturnino Bazilikası

Geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanan bu Erken Hıristiyanlık Bizans-Roma kilisesi aynı zamanda kendisinden daha eski bir tarihe dayanan Hristiyan nekropolünü içerir.

Modern Sanat Kent Galerisi

Cagliari'de yer alan galeride, Sardunya ve İtalya'nın önde gelen sanatçılarının eserlerini görebilirsiniz.

Villanova Bölgesi

Villanova, geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanan şehrin dört antik semtinden biri. Castello semtinin yanındaki tepenin eteğinde yer alıyor.

Su Nuraxi Arkeolojik Alanı

Su Nuraxi bir arkeolojik alanıdır. Alan 1997'den beri UNESCO tarafından bir Dünya Mirası olarak kabul edildi.