Survivor 2021'de yaşanan gerginlikler ve sonrasında yaşanan kavgalar konuşulmaya devam ediyor. Survivor 45. bölümüyle 11 Mart Perşembe akşamı ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölümde konsey acil olarak toplandı. Ünlüler takımında, Doğan ve Barış arasında yaşanan kavga, önceki haftaya damgasını vurmuştu. Sonrasında ise iletişim oyununda Çağrı ve Steven arasında yaşanan kavganın ardından Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi Acun Ilıcalı'yı çok kızdırmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Survivor'da Çağrı ve Barış diskalifiye mi oldu? sorusunu akıllara getirdi.

İşte ilgiyle izlenen yarışma Survivor'a dair merak edilenler...

Ünlüler takımında Doğan ve Barış kavgası

Ünlüler adasında, 8 Mart günü ekrana gelen 43. bölümde Doğan ve Barış Özbek arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı.

Olay büyüyünce takım arkadaşları araya girip ikiliyi sakinleştirmişti. Özbek'in midesinde yaşadığı sorundan çıkan tartışma giderek büyümüştü.

Bu gelişme sonrası Survivor Barış'ın elenip elenmediği merak konusu oldu. 9 Mart günü yapılan eleme konseyinde Acun Ilıcalı kritik açıklamayı yaparak, Doğan ve Barış tartışmasında herhangi bir diskalifiye söz konusu olmadığını söylemişti.

Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, midesinden rahatsız olduğu için yarışmada oyunlarda yer almayıp birkaç gündür dinleniyordu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Barış'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı, 'Açlık devam ederse Barış'ın rahatsızlığı devam edebilir ve durumu nüksedip kalıcı olabilir' açıklamasında bulundu. Sonrasında ise kötü haberi vererek Barış Özbek'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Takım arkadaşları bu haber sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Barış Özbek kimdir?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısında başladı. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti.

A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekti.

Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları koptu ve 6 ay sahalardan uzak kaldı.

Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı. Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koydu.

Çağrı, Murat Ceylan'ın üzerine yürümüştü

Survivor 44. bölümde, yarışmacılar iletişim oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele etmişti. Yarışmacıların kazanmayı çok istediği iletişim oyunu sırasında ünlüler takımından Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi ise Acun Ilıcalı'yı çok kızdırmıştı.

Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı, ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki göstermişti.

Çağrı'nın bu hareketi 'Diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirmişti.

Takım arkadaşlarının sakinleştirmekte çok zorlandığı Çağrı daha sonra oyun alanında koşarak uzaklaşmıştı. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" demişti.

Yaşadığı tartışma sonrası yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak edilen Çağrı kararını açıkladı.

Acil durum konseyinde yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını açıklayan Çağrı, 'Gururu bir kenara bırakarak, annemi mutlu etmeye devam edeceğim. Halk izin verirse, mücadeleme devam etmek istiyorum. Anneme de bir şey söylemek istiyorum. Onu çok seviyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak' diyerek yarışmaya devam etmek istediğini söyledi.



