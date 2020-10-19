Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Takım Liderleri Zirvesi, ‘Güçlü Takımlar, Güçlü Liderler, Güçlü Sektör’ temasıyla yapıldı. Pandemi nedeniyle webinar olarak gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü, “Çağrı merkezi sektörü olarak corona virüs salgını esnasında, evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir ihtiyacı karşıladık. Hizmetlerimizi büyük özveriyle kesintisiz olarak yerine getirmeye devam ettik. Bu dönemdeki disiplinli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyolog ve Yazar Nurdan Arkış, “Kaygı ve Endişemizi Nasıl Yönetiriz?” başlıklı sunumunda kısa ve uzun vadeli duyulan kaygılara değindi. Kaygılarımızı sağlıklı-sağlıklı olmayan olarak ayıran Arkış, konuyu örneklerle açıklayarak katılımcılara kaygı ve endişe yönetimine dair önemli ipuçları paylaştı, tavsiyelerde bulundu. Arkış, özellikle evlerden çalıştığımız bu dönemde, günün her anını planlayarak yaşamanın, hobi edinmenin, hareket etmenin, pozitif bakış açısı geliştirmenin ve kitap okumanın tüm hayatımıza ve endişelerimizi yorumlamamıza, yönetmemize olan olumlu etkilerinin altını çizdi.





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Etkinliğin devamında konuşmacı olan CMC CEO’su ve M+ Group İcra Kurulu Üyesi Banu Hızlı ise ÇMD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şerif Beyaztaş’ın moderatörlüğünde, pandemi döneminde evden çalışma modelinde çok önemli hale gelen ‘Uzaktan Ekip Yönetimi’ne dair tavsiyelerini genç yöneticilerle paylaştı. Hızlı, pandemi döneminde çağrı merkezlerinin tüm sektörlerdeki iş sürekliliğini sağlayan çok önemli bir görev üstlendiği söyledi. Hızlı, bu dönemde uzaktan ekip yöneten Takım Liderlerine şu tavsiyelerde bulundu: “ hedeflerin, yöntemlerin, beklentilerin, iş disiplininin takım liderleri ve ekibindeki müşteri temsilcileri açısından netleştirilmesi uzaktan çalıştığımız bu dönemde daha kritik bir konu haline geldi. İletişimde şeffaflık, ihtiyaç ve destek hallerinde karşılıklı olarak ulaşılabilir olmak hem sizlerin hem de ekibinizin motivasyonuna olumlu etkisi olacaktır”

Webinar programının son bölümünde ise, Mayen CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Cesur da ÇMD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tarakçı’nın moderatörlüğünde “Değişim ve Değişime uyum” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Soner Cesur, kalıcı başarı ve iyi bir kariyer için değişime verilen tepkilerimizin önemine değindi. Liderliğin tutku işi olduğunu, kolay karar ve doğru karar ayrımının, olumlu zihniyet-hal ve tavrın önemine dikkat çekti. Etik değerlerden hiçbir koşul ve durumda vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen Cesur, duygusal zekanın kılavuz edilmesini ve geliştirilmesini, durumlar hakkında genelleme ve varsayım yapılmamasını vurguladı.