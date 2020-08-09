Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma

Emel Müftüoğlu’nun kızı Çağrı Müftüoğlu, sevgilisi Zeki Güner’le pandemi süresinde birlikte kaldıkları Urla’daki evlerinde büyük bir tartışma yaşadı.

Sebebi bilinmeyen tartışmaya büyük bir kavgaya dönüştü. Sabah karşı bağrışmaların duyulduğu evden büyük bir öfkeyle çıkan Çağrı’nın peşinden giden ve onu geri dönmesi için ikna etmeye çalışan Güner başarılı olamadı. Çağrı o sırada yanlarında olan arkadaşının aracıyla oradan uzaklaştı.







