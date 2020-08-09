Magazin Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma

Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma

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Çağrı Müftüoğlu ile Zeki Güner arasında büyük tartışma

Çağrı Müftüoğlu, bir süredir beraber olduğu söz yazarı ve besteci Zeki Güner’le Urla’daki evinde büyük bir tartışma yaşadı. Sabaha karşı bağrışmaların duyulduğu evi Müftüoğlu bir arkadaşının aracıyla terk etti.

09 Ağustos 2020, Pazar 08:10 Son Güncelleme:
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Emel Müftüoğlu’nun kızı Çağrı Müftüoğlu, sevgilisi Zeki Güner’le pandemi süresinde birlikte kaldıkları Urla’daki evlerinde büyük bir tartışma yaşadı.

Sebebi bilinmeyen tartışmaya büyük bir kavgaya dönüştü. Sabah karşı bağrışmaların duyulduğu evden büyük bir öfkeyle çıkan Çağrı’nın peşinden giden ve onu geri dönmesi için ikna etmeye çalışan Güner başarılı olamadı. Çağrı o sırada yanlarında olan arkadaşının aracıyla oradan uzaklaştı.


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