Türkiye Çağrısı yanıt buldu: Çalınan koltukları teslim edildi

Çağrısı yanıt buldu: Çalınan koltukları teslim edildi

Türkiye

Çağrısı yanıt buldu: Çalınan koltukları teslim edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 23:26 Son Güncelleme:
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Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti. Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.

KOLTUKLAR TEKRAR MONTE EDİLDİ

Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti. Çolak "Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzzet NAZLI/HATAY(DHA)

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