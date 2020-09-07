‘Çak Beşlik’ ile kazandıracak

Apple Store ve Google Play Store platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen bilgi yarışması 7 Eylül Pazartesi günü, saat 20.00’de başlıyor. Groupama Sigorta, mobil aplikasyon vasıtasıyla indirilip oynanabilen yeni bir canlı bilgi yarışması geliştirdi. ‘Çak Beşlik’ adı verilen bilgi yarışmasında her hafta Pazartesi ve Çarşamba günü katılımcılara 10’ar soru sorulacak ve Cuma günleri kazanan açıklanacak. Haftada toplam 20 soruya en kısa sürede ve en fazla doğru yanıtı veren yarışmacı birbirinden değerli sürpriz hediyeler kazanacak.

Mobil aplikasyon üzerinden oynanabilen ve insanları ortak bir platformda bir araya getirmeyi hedefleyen Çak Beşlik yarışmasına; Groupama müşterisi olsun veya olmasın herkes katılabilecek. Her yarışmada Groupama Sigorta hakkında bonus sorunun da olacağı Çak Beşlik yarışmasında, bu soruya doğru yanıt verenler iki kat fazla puan kazanacaklar. Bonus soruyla ilgili ipuçları hafta genelinde Groupama Sigorta’nın resmi Instagram hesabından duyurulacak.



