İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminde mahallelerinden ve futboldan uzak olan dörtlü, zor günler geçirir. Suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobaylar aranır. İşin ucunda tahliye olduğu için bizim ekip kobay olmaya karar verir. Çakallarla Dans da işte bu noktadan sonra başlar…

ÇAKALLARLA DANS 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul’da çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi 7 Aralık 2012'de vizyona girdi. 8,5 milyon TL'den fazla hasılat elde eden Çakallarla Dans 2 filminin yönetmenliğini Murat Şeker üstlendi...

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU

Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.