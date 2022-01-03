Magazin Çakallarla Dans 2 nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Çakallarla Dans 2 nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu

Çakallarla Dans 2 nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu

Magazin

Çakallarla Dans 2 nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu

Vizyona girdiği ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları arasında önemli isimler yer alıyor. Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık ve Murat Akkoyunlu’nun başrolünde yer aldığı Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminde Doğa Rutkay, Ceyhun Yılmaz ve Didem Balçın da önemli karakterlere hayat veriyor…

03 Ocak 2022, Pazartesi 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminde mahallelerinden ve futboldan uzak olan dörtlü, zor günler geçirir. Suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobaylar aranır. İşin ucunda tahliye olduğu için bizim ekip kobay olmaya karar verir. Çakallarla Dans da işte bu noktadan sonra başlar…

ÇAKALLARLA DANS 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul’da çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi 7 Aralık 2012'de vizyona girdi. 8,5 milyon TL'den fazla hasılat elde eden Çakallarla Dans 2 filminin yönetmenliğini Murat Şeker üstlendi...

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU

Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.

  • Şevket Çoruh: Kayınço Gökhan
  • İlker Ayrık: Muhasebeci Servet
  • Timur Acar: Köfte Necmi
  • Murat Akkoyunlu: Del Piyero Hikmet
  • Didem Balçın: Fatma
  • Doğa Rutkay: Leyla Şekerci
  • Altan Gördüm: Tayyar Abi
  • Ceyhun Yılmaz: Adem
  • Ömür Gedik: Call Center Müdürü
  • Nazenin Tokuşoğlu: Catering Şirketi Müdürü
  • Nihat Sırdar: Film Eleştirmeni
  • Kenan Ece: Berkant Yücedal
  • Simge Fıstıkoğlu: Gazeteci Berna
  • Hakan Bilgin: Berber Hüseyin
  • Mehmet Ali Kaptanlar: Profesör
  • Özge Uzun: Avukat

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Instagram'da üç ayrı hesabı var
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
4 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Uğur Alkapar
2021 magazini
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün pozları sosyal medyayı salladı