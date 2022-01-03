Çakallarla Dans 2 nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu
Vizyona girdiği ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları arasında önemli isimler yer alıyor. Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık ve Murat Akkoyunlu’nun başrolünde yer aldığı Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminde Doğa Rutkay, Ceyhun Yılmaz ve Didem Balçın da önemli karakterlere hayat veriyor…
03 Ocak 2022, Pazartesi 17:43 Son Güncelleme:
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İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminde mahallelerinden ve futboldan uzak olan dörtlü, zor günler geçirir. Suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobaylar aranır. İşin ucunda tahliye olduğu için bizim ekip kobay olmaya karar verir. Çakallarla Dans da işte bu noktadan sonra başlar…
ÇAKALLARLA DANS 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İstanbul’da çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi 7 Aralık 2012'de vizyona girdi. 8,5 milyon TL'den fazla hasılat elde eden Çakallarla Dans 2 filminin yönetmenliğini Murat Şeker üstlendi...
ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU
Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!
ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.
- Şevket Çoruh: Kayınço Gökhan
- İlker Ayrık: Muhasebeci Servet
- Timur Acar: Köfte Necmi
- Murat Akkoyunlu: Del Piyero Hikmet
- Didem Balçın: Fatma
- Doğa Rutkay: Leyla Şekerci
- Altan Gördüm: Tayyar Abi
- Ceyhun Yılmaz: Adem
- Ömür Gedik: Call Center Müdürü
- Nazenin Tokuşoğlu: Catering Şirketi Müdürü
- Nihat Sırdar: Film Eleştirmeni
- Kenan Ece: Berkant Yücedal
- Simge Fıstıkoğlu: Gazeteci Berna
- Hakan Bilgin: Berber Hüseyin
- Mehmet Ali Kaptanlar: Profesör
- Özge Uzun: Avukat