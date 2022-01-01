Çakallarla Dans filminde büyük bir şirkette muhasebecilik yapan Servet, eşine uyarak arkadaşı Gökhan ile birlikte patronundan hatrı sayılır bir miktarda para çalmaya kalkışır. Parayı, berber Hüseyin’in aklına uyarak kumara yatıran Gökhan, tüm parayı kaybeder. Parasının çalındığını öğrenen patronları da harekete geçer. Servet, Gökhan, Necmi ve Hikmet ise bilmeden ‘’Çakallarla Dans’’ edecekleri komedi dolu bir oyunun içinde bulur kendilerini…

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2 milyon TL'den fazla hasılat elde eden Çakallarla Dans serisinin ilk filmi, 17 Aralık 2010'da vizyona girdi. Filmin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde tamamlandı.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Servet, büyük bir şirkette muhasebecilik yapıyor. Paraya olan hırsından dolayı gözü dönen kapısının gazına gelen Servet, şirketin internet hesapları üzerinden ciddi oranda bir parayı patronundan çalmak için plan yapar.

Arkadaşı Gökhan’ı da bu plana dâhil ederi. Servet, parayı Gökhan’ın hesabına aktarırken, herhangi bir olumsuz durumda da suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadaşları da bu planın figüranı olacaktır. Ancak unuttuğu iki konu vardır. İlki, en az kendisi kadar saf ve kurnaz olan arkadaşları, ikincisi de çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam da ortalarına düşmüş olmalarıdır.

Dört kafadarın başlattığı bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak için bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek eğlenceli ve çılgın bir maceraya götürecektir…

ÇAKALLARLA DANS FİLMİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIĞI KARAKTERLERİ

İlker Ayrık: Muhasebeci Servet: Gökhan, Hikmet ve Necmi’nın arkadaşıdır. Fatma'nın kocasıdır.

Şevket Çoruh: Kayınço Gökhan: Hikmet, Necmi ve Servet’in arkadaşıdır. Necla'nın kocasıdır.

Murat Akkoyunlu: Del Piyero: Hikmet, Gökhan, Necmi ve Servet’in arkadaşıdır.

Timur Acar: Köfte Necmi: Gökhan, Hikmet ve Servet’in arkadaşıdır. Uyuşturucu bağımlısıdır.

Kemal Uçar: Yücel: Polistir.

Tuba Ünsal: Sinem: Polistir.

Cengiz Küçükayvaz: Adnan: Servet’in patronudur.

Erdal Tosun: Bestami Muço: Dolandırıcı bir hocadır.

Didem Balçın: Fatma: Servet’in karısıdır.

Sümer Tilmaç: Bahattin Ağa : Mafya babasıdır.

Sera Tokdemir: Gökhan’ın sevgilisidir.

Sevinç Kıranlı: Necla: Gökhan’ın karısıdır.

Ceyhun Yılmaz: Adem Gökhan: Hikmet, Necmi ve Servet’in arkadaşıdır.

Bülent Çolak: Şerefsiz Metin: Dolandırıcıdır.

Bülent Serttaş: Deli Recep: Mafya babasıdır.

Hakan Bilgin: Hüseyin: Berberdir.