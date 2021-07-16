Türkiye Çakar takan sürücülere ceza yağdı!

Çakar takan sürücülere ceza yağdı!

Türkiye

Çakar takan sürücülere ceza yağdı!

Düzce'de polis ekipleri, TEM Otoyolunda yaşanan bayram trafiği yoğunluğunda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

16 Temmuz 2021, Cuma 19:18 Son Güncelleme:
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan yoğunlukta, emniyet şeridi ihlali yaparak ilerleyen sürücülere karşı drone destekli uygulama yaptı.

Çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik yapılan uygulama sırasında 88 araca toplam 90 bin 237 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca polis ekipleri memleketlerine giden sürücülere, trafiğin yoğun olduğunu hatırlatarak dikkat etmeleri ve sık sık mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA) 

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